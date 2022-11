«R-esistere»: Portici onora la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Si intitola «R-esistere», l’iniziativa di Villa Fernandes in Via Diaz n. 144 a Portici (NA), domani, 25 Novembre, a partire dalle ore 17.00, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per l’evento, la Villa si illuminerà di rosso, in ricordo delle vittime di femminicidio.

Ad aprire il pomeriggio, i saluti di Antonio Bibiano, Presidente Commissione Politiche sociali - Città di Portici; di Luisa Annibale, Presidente Cooperativa Seme di Pace; dei referenti di Croce Rossa Portici e del Comitato Ostetriche / Mi Luz. E poi spazio alla musica, ai racconti, ad una performance teatrale e alle testimonianze. Durante l’evento sarà possibile visitare l’Esposizione artistica «Artemisia» a cura della Croce Rossa Portici e lo Stand Ostetriche Mi Luz. Resistere, per contrastare, opporsi e mantenere alta l'attenzione su un fenomeno che preoccupa costantemente e, insieme, affermare se stessi per esistere nella nostra bellezza e fragilità. «R-esistere» sarà un'importante occasione di incontro, riflessione e sensibilizzazione sul tema, attraverso testimonianze, arte, teatro e canto. Un evento itinerante, che coinvolgerà tante realtà della città di Portici: insieme per dire no alla violenza.