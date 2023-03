R-Store, riapre il punto vendita di via Nisco a Napoli: cambia look il primo store Apple Premium Partner in Campania

Venerdì 31 marzo dalle 17 lo storico punto vendita di Chiaia riapre dopo un accurato e radicale restyling. Quasi 200 mq di superficie su due livelli e un nuovo coinvolgente layout che, ancor di più, mette al centro il cliente per una shopping experience senza precedenti. Una promessa importante che conferma value, mission e vision del brand che quest’anno celebra 15 anni di storia e successi.

Lo store di via Nisco a Chiaia è stato il primo ad aprire del network che conta oggi 33 punti vendita sul territorio italiano, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, di cui tre a Napoli, e sarà anche il primo Store Apple Premium Partner che aprirà in una delle prime tre principali città Italiane. L’obiettivo dell’azienda è offrire la miglior esperienza di acquisto e di consulenza forti di un’esperienza più che decennale in grado di combinare competenze con ascolto e quindi soluzioni con necessità. Il design degli spazi e l’alta formazione del personale concorrono a definire la customer experience che vuol essere immersiva, coinvolgente e appagante.

La giornata di venerdì 31 sarà interamente dedicata al grande pubblico che R-store vuole ringraziare con una serie di promozioni speciali, gadget e special guest. In occasione della giornata inaugurale un team di 20 specialist R-store accoglieranno gli ospiti nel nuovo store. «R-Store è nata da una semplice idea: realizzare il futuro, ora. Con questa ambizione e con una forte passione per l’innovazione, abbiamo aperto il primo negozio a Napoli, proprio qui nel quartiere Chiaia, scegliendo Apple per garantire la miglior tecnologia e lavorando costantemente per offrire la miglior customer experience per i nostri clienti. A distanza di 15 anni, continuiamo ad essere motivati dalla stessa passione che ci ha spinto nel tempo a migliorare i dettagli e la customer journey dei nostri negozi con importanti investimenti. E’ per noi un grande successo, che una realtà Napoletana, si è potuta affermare sul territorio nazionale e che oggi offra 330 posti di lavoro. Il forte legame con il nostro territorio, ci ha spinti a lanciare questo nuovo format proprio qui, dove tutto è iniziato, e pensare che sia il 4 Apple Premium Partner in Europa, e il primo in una grande città Italiana, ci rende estremamente orgogliosi»commenta Giancarlo Fimiani, Ceo & Founder R-Store.