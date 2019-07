Mercoledì 31 Luglio 2019, 07:21

Si conclude oggi la rassegna teatrale ed artistica “Capri omaggio a Leonardo”. Un evento artistico e culturale tra cinema e teatro patrocinato dal comune di Capri e curato dal regista ed attore Massimiliano Finazzer Flory. La serata di chiusura prevede la proiezione del film su Leonardo in occasione dei cinquecento anni dalla scomparsa del genio universale. Il film sarà proiettato nelle sale del Cinema Internazionale di Capri ed è stato girato tra Stati Uniti, Francia e Italia e ripropone un’icona universale e ne cura anche la regia. Il film “Essere Leonardo da Vinci”, un’intervista impossibile è stato pluripremiato negli Stati Uniti e proiettato in varie città ed è stato insignito del prestigioso premio “Vegas Movie Award”. Domani in sala sarà presente l’attore e regista ed un folto pubblico di appassionati della figura del più controverso genio mai esistito nel suo genere che hanno seguito la rassegna estiva per ascoltare l’attore nelle sue performance e visionare la pellicola che è stata co-prodotta da Rai Cinema.