Real Bosco di Capodimonte, lunedì il rilascio in natura di esemplari di fauna selvatica

Percorsi di salute e benessere nel Real Bosco di Capodimonte: lunedì, dalle 9, esemplari di fauna selvatica verranno rilasciati in natura nel percorso di conoscenza responsabile del mondo animale.

La fauna selvatica rappresenta, in ottica One Health, lo specchio dell’ambiente. In termini epidemiologici la fauna selvatica costituisce il fulcro nella prevenzione delle malattie infettive e diffusive con particolare riguardo a quelle di interesse zoonosico. Gli esemplari selvatici oggetto di recupero assumono in termini epidemiologici il ruolo di straordinarie sentinelle ambientali quali consumatori primari dell’ambiente. Un’équipe multidisciplinare attraverso un percorso misto (teorico e laboratoriale) fornirà le informazioni rispetto alle specie selvatiche e sinantropiche. Al termine del percorso saranno rilasciati in natura esemplari di animali selvatici e sinantropi precedentemente ricoverati presso il presidio ospedaliero veterinario Asl Napoli 1 Centro.

Martedì, invece, nell'ambito di un percorso divulgativo sulla prevenzoine del randagismo una équipe multidisciplinare con sede operativa presso l’Asl Napoli 1 Centro e presso il polo didattico integrato provvederà a microchippare cani e a fornire materiale divulgativo utile per una corretta convivenza cane-proprietario con la stazione mobile itinerante.