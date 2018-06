Regata delle Repubbliche Marinare: il trionfo di Amalfi al fotofinish

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 4 Giugno 2018, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 09:49

AMALFI Una vittoria strepitosa. La prima in assoluto nel bacino di Pra' a Genova dove quest'anno si è traferito il campo di regata del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. E qui, dinanzi una folla festante, Amalfi ha nuovamente tagliato per prima il traguardo portando a 12 le vittorie nel palmares. E anche questa volta al fotofinish. Recuperando Genova, che aveva condotto in testa l'intera gara, e superandola proprio nei metri finali. Un altro grandissimo successo dunque per i campani. Ma soprattutto una prova di forza dell'equipaggio per metà formato da atleti professionisti dei circoli della Campania. Tra questi la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio, Giovanni Abagnale, e il figlio del presidente della Federcanottaggio, Vincenzo Abbagnale. Un trionfo che Amalfi voleva a tutti i costi per dedicarlo al compianto amico canottiere Fabio Borgese, scomparso prematuramente in gennaio.Ed è stato con Fabio nel cuore che gli otto vogatori dai bicipiti esplosivi (Luigi Lucibello, Luca Parlato, Vincenzo Abbagnale, Emanuele Liuzzi, Mario Paonessa, Giovanni Abagnale, Alberto Bellogrado e Luigi Proto), sollecitati dal timoniere Vincenzo Di Palma, hanno condotto il cavallo alato alla vittoria. Un rush finale strepitoso accompagnato dalle urla e dall'incitamento dei tanti amalfitani giunti a Genova. Una vittoria memorabile, preparata nei minimi termini da Antonio La Padula, uomo di canottaggio di lungo corso. «Mancava il galeone esordisce il tecnico - È stata una vittoria bellissima soprattutto per Amalfi, che aveva posto fiducia in questo gruppo dopo la debacle dello scorso anno a Pisa. La vittoria è stata una gara preconfezionata: sapevamo che Genova sarebbe partita fortissimo, ma alla lunga avrebbe ceduto il passo e così è stato. È una grande soddisfazione. La doccia fredda dell'anno scorso mi ha fatto pensare. Ho cambiato il 50% dell'equipaggio rispetto anno scorso così come ho cambiato criterio di allenamento adattandolo alle disponibilità degli atleti».