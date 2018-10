Giovedì 11 Ottobre 2018, 13:10

La Reggia borbonica di Portici ospita la Festa della Birra in programma dal 12 al 14 ottobre tra musica e degustazioni di cibi. L'evento, aperto al pubblico, è organizzato da Artigiani per passione (associazione che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la conoscenza delle attività artistiche creative e manuali) in collaborazione con la Pop art adv e con il patrocinio del Comune di Portici. Nelle tre serate, a partire dalle 19.00, sarà possibile degustare birra artigianale campana e cibo dai food truck scelti tra le eccellenze locali, ascoltare musica, girare tra stand artigiani e assistere a spettacoli di danza. Ingresso gratuito.