Ricomincio dai libri, ambiente e letteratura ai Quartieri Spagnoli

Lunedì 23 Settembre 2019, 16:49

La sesta edizione di «Ricomincio dai Libri», la fiera del libro di Napoli a ingesso gratuito, si terrà dal 4 al 6 ottobre 2019 negli spazi di FoQuS – Fondazione Quartieri Spagnoli, nel cuore dei Quartieri Spagnoli.Anche quest’anno la kermesse vedrà protagonisti autori, case editrici e associazioni che daranno il loro contributo alla cultura della città ai piedi del Vesuvio.Mercoledì 25 Settembre alle 11 nello Spazio Nea (via S. Maria di Costantinopoli 53), verrà presentata la sesta edizione della fiera del libro “Ricomincio dai Libri” e svelati i nomi degli autori ospiti e di tutte le iniziative in programma.Tema di quest'edizione è «Prendiamoci cura» e anche quest'anno il direttore artistico della manifestazione sarà lo scrittore napoletano Lorenzo Marone. «Mai come in questo momento storico e politico che viviamo la parola “cura” assume un valore universale che ognuno di noi, nel suo piccolo, deve esportare» dichiara Marone. «Cura per questo nostro pianeta sempre più sfruttato, cura per l’altro, per l’estraneo, il bisognoso, l’ultimo, cura per se stessi, per uno sviluppo sempre più forte dell’individuo, cura per le Istituzioni (sbeffeggiate a volte dai nostri stessi politici) e per il senso dello Stato, per la cultura, per le scienze e la conoscenza».Anche quest'anno il cuore pulsante di Ricomincio dai Libri sono le associazioni. «Le parole, la lettura, la cultura sono armi importanti per prendersi cura di sé, degli altri e del territorio circostante ed è importante sostenere ogni progetto che parli ai ragazzi e faccia scoprire loro un mondo fatto di valori positivi, umanità e rigenerazione. Ricomincio dai Libri rappresenta proprio questo, è una significativa opportunità per rafforzare le molteplici espressioni di cittadinanza attiva al servizio della comunità locale, per favorire lo sviluppo di reti stabili fra associazioni e sostenere nuove pratiche di diffusione territoriale» spiega l'assessore comunale alle Politiche Sociali Roberta Gaeta.Dopo il Mann, il Museo Archeologico Nazionale, che ha ospitato con successo la scorsa edizione gli organizzatori rilanciano con una nuova sede, nel cuore dei Quartieri Spagnoli: la Fondazione Foqus, presieduta da Rachele Furfaro. «Ricomincio dai libri è la prima grande fiera che si realizzerà a Foqus – dichiara la presidente Furfaro -, che da oggi dimostra di poter e saper accogliere e organizzare nei propri spazi eventi e iniziative complesse, diventando così un nuovo spazio di manifestazioni per Napoli, nel cuore della città. Ospiteremo autori, libri, editori, pubblico, in uno spazio dove ogni giorno, per tutti i giorni dell’anno, la lettura, l’immaginazione e il racconto sono parte essenziale del nostro progetto educativo di comunità. Per questo posso dire che Foqus e i Quartieri Spagnoli salutano gli autori che qui dialogheranno con il pubblico, come si saluta e si ritrova un amico».«Spesso le persone parlano dei libri che stanno leggendo come una “coccola” quotidiana o del tempo che trascorrono a leggere come un momento che dedicano solo a se stessi» dichiara Deborah Divertito, presidente dell'associazione Ricomincio dai Libri che spiega il motivo che lega il tema dell'ambiente a quello della cultura. «Le storie che i libri ci raccontano hanno una potenza e un potenziale che neanche immaginiamo, e possono essere la cura a delle storture che stiamo vivendo in questo momento storico e non solo nel nostro Paese. Di qui, la sensibilità di molti di noi organizzatori nei confronti delle tematiche ambientali, di quello che stiamo facendo al nostro pianeta, di quanto poco facciamo e di quanto molto dovremmo invece fare. Ed è inevitabile che questa sensibilità si traduce anche in cura delle relazioni con l’altro, delle proprie emozioni e di noi stessi come individui e come comunità. Ci sembrava assolutamente in linea con quelle che sentiamo anche come nostre esigenze».Non poteva mancare l'omaggio allo scrittore e filosofo Luciano De Crescenzo, scomparso lo scorso luglio. Le sale prenderanno i nomi dei personaggi e dei condomini del film «Così parlò Bellavista» e sabato 5 ottobre si terrà un incontro dedicato a De Crescenzo a cura di Pino Imperatore che sarà presente in sede di conferenza stampa.La manifestazione è patrocinata dal Comune di Napoli e dal Ministero dell'Ambiente.