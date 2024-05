​Ricomincio dalle Storie 2024, gran successo a San Giorgio a Cremano

Il festival Ricomincio dalle Storie 2024 si è concluso con un enorme successo, dimostrando ancora una volta il potere unificante e ispiratore delle narrazioni. Con la partecipazione di oltre 2.000 bambini a Villa Falanga e il sostegno di decine di scuole, tutte le attività proposte hanno registrato il sold out, offrendo esperienze educative che hanno deliziato sia i giovani partecipanti che i loro accompagnatori.

Viviana Hutter, direttrice artistica del festival, condivide così il suo entusiasmo: «Siamo straordinariamente felici del risultato di questa edizione, che ha trasformato Villa Falanga in un vivace crogiolo di creatività e apprendimento.

Il tema Specchio Riflesso ha offerto ai nostri giovani visitatori una lente attraverso cui esplorare e riflettere, e l'accoglienza è stata incredibile».

«La terza edizione di Ricomincio dalle Storie non solo ha raggiunto l'obiettivo di avvicinare i bambini al mondo delle storie, ma ha anche rafforzato il legame tra le arti narrative e l'educazione comunitaria, promuovendo un dialogo continuo tra i bambini, le scuole, e la comunità più ampia», conclude Hutter.

«Questo evento continua a crescere in popolarità e impatto, consolidando la sua reputazione come uno dei festival più attesi per i giovani e le loro famiglie - sottolinea Deborah Divertito, presidente di Ricomincio dai Libri - Il sold out di tutte le attività conferma che siamo sulla giusta strada e ci spinge a impegnarci ancora di più per le future edizioni. La comunità di San Giorgio a Cremano e la sua amministrazione confermano di essere attenti alle esigenze dei bambini e delle bambine. Va a tutti e tutte loro un ringraziamento speciale».