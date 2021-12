Roberto Barone presenta il progetto LunArte al Tesoro di San Gennaro

Un omaggio alla bellezza, all’arte e alla cultura. Un tributo dedicato alla città di Napoli ed alla sua storia. Un dj set inedito di musica elettronica che prende vita nel Museo del Tesoro di San Gennaro: una performance artistica che ha lo scopo di miscelare forme e linguaggi e collegare storie lontane con quelle contemporanee. Durante il dj set, il pubblico potrà ammirare la grande bellezza ed il grande valore del luogo e delle opere che custodisce. “Tradurre e remixare la storia” questo è ciò che intende trasmettere Roberto Barone nel suo progetto. Come in un concetto di realtà aumentata la musica esalta ed amplifica le emozioni facendo superare il limite del luogo fisico e la rete diffonde bellezza e cultura arrivando ad un target spesso lontano e distratto.

Il corto sarà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale di Radio Yacht (radioyacht.com), la radio digitale svizzera dal design tutto italiano, caratterizzata da un’attenta ricerca al linguaggio e al design e un’accurata selezione della musica firmata “Lunare Project”.

L’impegno di Lunare Project come realtà promotrice del patrimonio culturale, storico e architettonico della città di Napoli non è nuovo. Roberto Barone già in passato, infatti, insieme ad altri partner impegnati nella diffusione della cultura territoriale, ha portato Lunare Project, con set creati per l’occasione e il luogo, in altre strutture museali, dal complesso monumentale Donnaregina al MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli, poi il Madre, il PAN Palazzo delle Arti Napoli, il Museo di Capodimonte, il Chiostro di San Lorenzo Maggiore e il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.