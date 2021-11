Sabatino Sirica, festa per gli 80 anni tra dolci e fuochi d'artificio

Festa a San Giorgio a Cremano per gli 80 anni del decano dei pasticcieri e cavaliere del lavoro Sabatino Sirica. Immancabile la candelina sulla torta a forma di cappello da pastry chef e giacca in pasta di zucchero preparata dallo staff della sua pasticceria.

Tra i presenti tanti familiari e amici di sempre, i ragazzi della protezione civile, il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno con esponenti della giunta e del consiglio comunale, tanti amici giornalisti e del settore agroalimentare, l'imprenditore Antimo Caputo, visti tra gli altri i maestri pizzaioli e ristoratori Salvatore Salvo, Enzo Piccirillo i pasticcieri Nicola Obliato, Giuseppe Ratto, Giampiero Castaldo, i fratelli Malafronte. Sirica visibilmente commosso prima di ammirare i fuochi d'artificio a sorpresa, ha ricordato che la festa per di suoi 80 anni è anche "un'occasione per brindare alla ripartenza dopo un periodo davvero duro per tutti".