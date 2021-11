Il Sabato della Fotografia: incontri, mostre e workshop in Sala Assoli; si parte con Tommaso Le Pera

Otto fotografi, quattro mostre, due workshop: la sesta edizione del “Sabato della Fotografia” si presenta più ricca che mai. Curato da Pino Miraglia, il ciclo sul linguaggio fotografico e sulla cultura visiva si inaugura sabato 6 novembre alle ore 11,30 nella Sala Assoli, sede napoletana di Casa del Contemporaneo. I temi della rassegna saranno "Rappresentazione e Fotografia", "Confini" e "Memorie dall’archivio", scelti per mettere a fuoco e per trasmettere esperienze e conoscenze ai giovani e a quanti si interessano di fotografia e arte. Protagonista del primo appuntamento è Tommaso Le Pera, il fotografo che ha dato dignità, spessore e importanza alla foto di scena teatrale in Italia. Da oltre 50 anni insegue facce, gesti, luci e ombre del “fatto teatrale”. Da mezzo secolo Le Pera ha dichiarato il suo amore per quello straordinario linguaggio che è il Teatro e ne restituisce le prove attraverso immagini sorprendenti, emozionanti e soprattutto vive.

Gli appuntamenti successivi saranno con Maria Clara Macrì, Gianni Fiorito, Giuseppe Di Vaio, Francesco Cito, Lucia Patalano, Sergio Siano/PhotoSud e Tano D’Amico. La programmazione della sesta edizione, che si svolge da novembre 2021 ad aprile 2022, si arricchisce anche di 4 percorsi espositivi, oltre a un nutrito calendario di appuntamenti e due workshop che completeranno l’aspetto didattico. Il sabato della fotografia rientra nel progetto “Movimenti per la fotografia” nato nel 2012 da una sinergia tra il MAV (Museo Archeologico Virtuale di Ercolano), Camerachiaraimage di Pino Miraglia, e l’associazione culturale 180° Meridiano con lo scopo di diffondere la cultura fotografica nelle scuole.

Ecco il programma :