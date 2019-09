San Gennaro Day, premio a Mara Venier

Venerdì 27 settembre alle 21 sul Sagrato del Duomo di Napoli, ritorna il Premio San Gennaro Day, la kermesse autunnale della città che onora il Prodigio del Santo Patrono napoletano riconoscendo, tra i nomi dell'imprenditoria, della musica, della cultura e della meridionalità, le eccellenze. La manifestazione, la cui direzione artistica è curata da Gianni Simioli, ideatore e mattatore della kermesse prodotta dalla Jesce Sole, vedrà avvicendarsi ospiti che ogni giorno rappresentano la parte positiva e produttiva della città di Napoli e che in qualche modo rappresentano un miracolo terreno ognuna nel proprio settore. Quest'anno, tra i premiati, c'è Mara Vanier «una donna, un'artista che ha saputo, mai rinnegando le sue radici ricamate di merletti, delicate come vetro soffiato, intrise di acqua di laguna, esprimere una solarità tipicamente mediterranea che le fa esternare la sua particolare affinità con la città partenopea, tanto da impersonificare uno spot pro Napoli veicolato dal suo elegantissimo salotto televisivo».



Oltre a Mara Venier tra premiati il regista Saverio Costanzo per la fiction di successo 'Amica Genialw', il dj Joseph Capriati, l'influencer Ilaria Di Vaio, il cantautore Gigi Finizio; l'attore Benedetto Casillo; il magistrato Catello Maresca; Geolier, giovanissimo fenomeno della scena rap napoletana; l'attrice Pina Turco, Levente Király, regista del film biografico su Bud Spencer; il cantautore Livio Cori; Luca Carnevale, premiato nella sezione 'Artè; l'imprenditore Carlo Martello. Da questa edizione è stato, inoltre, istituito il Premio alla memoria del compianto Rosario Padolino, il commerciante di via Duomo, tragicamente scomparso a causa della caduta di calcinacci staccatisi da un edificio.

Mercoledì 25 Settembre 2019, 17:16

