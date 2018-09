Il mondo cosplay al Fantasy Day a San Giorgio a Cremano

Giovedì 27 Settembre 2018, 16:32 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2018 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una edizione completamente rinnovata quella targata 2018 del "Fantasy Day", che anche quest'anno si svolgerà a San Giorgio a Cremano dall'8 al 14 ottobre. Giunto alla nona edizione, il festival dedicato al mondo del fantastico ha come tema un argomento contemporaneo, «L'incontro con l'altro», inteso nelle sue varie sfaccettature.Un'intera settimana di eventi che a Villa Bruno chiameranno a raccolta migliaia di appassionati del mondo Cosplay ma anche scrittori, registi, attori, doppiatori e fumettisti. oltre a professori universitari ed esperti.Il Fantasy Day, organizzato dall'amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Zinno, insieme all’Associazione Culturale Altanur, è infatti più di una grande festa del fantasy. Si propone come un contenitore educativo in cui giovani provenienti da ogni parte d'Italia si incontrano per condividere passioni e interessi, svago e cultura, nel nome dell'integrazione.“Il Fantasy Day è cresciuto nel tempo fino a diventare un appuntamento atteso dagli appassionati di tutta Italia - spiega il sindaco Giorgio Zinno. San Giorgio a Cremano diventa per un0itera settimana la capitale del Fantasy, confermandosi un territorio vivo e dinamico che fa della cultura e dei giovani la propria forza. Eventi come questo – aggiunge – hanno ricadute positive sull’intera città, influenzando positivamente sia il tessuto turistico che quello commerciale. Inoltre il tema scelto quest'anno stimola i ragazzi al rispetto dell'altro, uno dei pilastri dell'azione amministrativa, rivolta ai giovani del territorio".