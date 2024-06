San Giorgio a Cremano, torna l'Arena Arci Movie in Villa Bruno due mesi di proiezioni

La storica rassegna di Arci Movie ritorna nella splendida location di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Per due mesi il giardino della dimora del Miglio d’Oro accoglie le tante proiezioni che quest’anno celebreranno i trent’anni di «Cinema introno al Vesuvio», kermesse di cinema e ospiti ideata da Arci Movie che, sin dagli anni Novanta, ha animato diversi spazi di Napoli e dintorni creando un punto di riferimento per migliaia di spettatori tra Napoli Est e area vesuviana.

La rassegna di quest’anno, in collaborazione con il Comune di San Giorgio a Cremano, prende il via sabato 8 giugno 2024 e prosegue con film e ospiti fino all’8 agosto 2024.

L’Arena di Arci Movie apre con cinque speciali appuntamenti che vedranno insieme diversi protagonisti della Settima Arte per presentare film di grande successo. Si parte, appunto, sabato 8 giugno 2024 alle 21:15 con «Limoni d'inverno» di Caterina Carone che interviene in Villa Bruno insieme all’attrice protagonista Teresa Saponangelo. È la storia di due perfetti sconosciuti che, dai rispettivi terrazzi, sono alle prese con la propria attività di giardinaggio. Inizia un dialogo profondo che li aiuta ad alleviare il dolore per qualcosa di grave, un segreto, che ognuno dei due cerca di nascondere. Insieme a loro saranno presenti Giorgio Zinno, sindaco della Città di San Giorgio a Cremano che sostiene la manifestazione, e Roberto D’Avascio, presidente di Arci Movie, associazione che promuove cultura e solidarietà attraverso il cinema attiva sul territorio da ben trentaquattro anni.

Si prosegue domenica 9 e lunedì 10 con «C’è ancora domani», fortunato esodio alla regia di Paola Cortellesi, commedia che tratta il tema della violenza di genere raccontando la conquista dei diritti delle donne e il lungo cammino per l’uguaglianza attraverso una storia nella Roma del secondo dopoguerra. Martedì 11 giugno arriva sul grande schermo «Io capitano» di Matteo Garrone che racconta il viaggio di alcuni migranti africani verso l’Europa: a presentare l’opera ci sarà Mamadou Kouassi Pli Adama a cui è ispirata la storia, una vera e propria Odissea contemporanea per le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione e i pericoli del mare.

La quinta serata, quella mercoledì 12, porta a San Giorgio a Cremano il film «Nata per te» di Fabio Mollo che interviene insieme a Luca Trapanese cui è ispirato il racconto. È la storia di Luca e Alba, un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme.

La piccola, che ha la sindrome di down, è stata abbandonata in ospedale e Luca, single, omosessuale e cattolico lotta per ottenere l’affidamento.

«Ripartiamo con Cinema intorno al Vesuvio, la nostra storica rassegna estiva che anche quest'anno avrà il suo centro a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, Comune con il quale Arci Movie è da anni in forte sintonia, in particolare nella promozione culturale e nel ruolo fondamentale del linguaggio audiovisivo, per un Comune che nei mesi estivi diventa di fatto una "città del cinema". Questa estate sarà di nuovo accompagnata da tanti film bellissimi e da ospiti importanti, presentando ancora una volta una rassegna lunga e vivace che per noi resta un progetto culturale che è oggi una grande sfida: riportare il maggior numero di persone al cinema. Aspettiamo tanto pubblico», così Roberto D’Avascio, presidente di Arci Movie.

«Cinema intorno al Vesuvio è un appuntamento atteso in tutto il Vesuviano. Dal 2017 ormai ospitiamo nella nostra meravigliosa Villa Bruno la rassegna curata da Arci Movie con la certezza di offrire una kermesse di qualità, sia per le pellicole in programma che per gli ospiti proposti. Siamo pronti a partire con 55 serate di proiezioni e incontri per una stagione cinematografica coinvolgente e di grande spessore culturale», così Giorgio Zinno, sindaco della Città di San Giorgio a Cremano.

Le serate inizieranno sempre alle 21:15 e il biglietto d’ingresso costa 5 euro. Biglietteria aperta dalle ore 20. Villa Bruno è in via Cavalli di Bronzo 22, San Giorgio a Cremano Napoli. Il programma completo dell’edizione 2024 di Cinema intorno al Vesuvio sarà diffuso da Arci Movie attraverso il sito www.arcimovie.it e i canali social Facebook e Instagram.