«Ricomincio dalle storie», a San Giorgio a Cremano la seconda edizione

C’è il Teatro nel baule, le storie a manovella, le letture ad alta voce e si potrà andare a colazione con principesse e supereroi o chiacchierare con autori di libri per bambini. Si potrà partecipare ai laboratori di scrittura creativa, scoprire l’estro e la creatività di Human Hero o chiedere a Rosario Esposito La Rossa come nasce una Scugnizzeria. Questo e tanto altro nel programma della seconda edizione di “Ricomincio dalle Storie”, il festival dello storytelling per bambini e ragazzi che si terrà a Villa Falanga, a San Giorgio a Cremano, dal 12 al 14 maggio.

La manifestazione, spin off della Fiera del Libro di Napoli “Ricomincio dai Libri", giunta alla sua seconda edizione, anche quest’anno richiamerà e metterà in rete le tante realtà campane che si occupano di attività per bambini. Il festival, sostenuto dall’amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano, è inserito in San Giorgio M.A.G.I.E. momenti artistici giocosi interattivi educativi - progetto incluso nel cartellone degli eventi metropolitani.

A ribadire le novità di questa nuova edizione è la direttrice artistica del festival, Viviana Hutter: «Anche quest'anno il festival ha richiamato l'attenzione di tantissimi professionisti, autori e case editrici. L'idea di scegliere come tema “oltre l’immaginazione” è nata dal fatto che siamo dinanzi a una società che ci pone costantemente confini, limiti ed è troppo spesso cristallizzata su pregiudizi e chiusure verso gli altri, soprattutto all'ascoltare. Le farfalle colorate che trovate nelle grafiche di quest'anno vogliono mostrare, invece, un mondo di persone vario e colmo di diversità di ogni tipo, che si uniscono insieme nel volo verso l’infinito, superando tutte le barriere che la società vuole imporre».