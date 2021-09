​Torna a San Giorgio a Cremano la staffetta dei diritti: ultima tappa a Napoli il 20 novembre

Torna a San Giorgio a Cremano la staffetta dei diritti dedicata a a Luigi Bellocchio. È il sindaco Giorgio Zinno a darne l'annuncio sui social: «Cari concittadini - scrive - con la ripresa ormai graduale delle attività in presenza, ritorniamo a celebrare la staffetta dei diritti intitolata a Bellocchio, compianto amico ed ex amministratore della nostra città».

La quinta edizione del tour, che quest'anno ha come titolo Le strade del gioco, partirà martedì 28 settembre da San Giorgio a Cremano e toccherà 23 comuni nelle cinque province per giungere poi a Napoli il 20 novembre 2021, nel giorno della celebrazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

«Come sempre - spiega Zinno - grazie al Laboratorio Regionale Città dei Bambini e delle Bambine saranno coinvolte le scuole cittadine con una rappresentanza di alunni e docenti che prenderanno parte al corteo, in partenza alle 9 da via Buongiovanni. Poco dopo le 10, arriveremo in via Cappiello, dove consegneremo il testimone alla dirigente dell'istituto Don Milani di San Giovanni a Teduccio, Adele Pirone che ospiterà la tappa successiva del tour, alla presenza dei sindaci dei comuni che hanno aderito alla staffetta, della presidente regionale Unicef Emilia Narciso, del portavoce nazionale Unicef Andrea Iacomini e dei dirigenti scolastici della nostra città. Sempre in via Cappiello, poi, nel tratto che sarà chiuso al traffico, i rappresentanti delle scuole della città apporranno i primi tasselli del basolato dei diritti che andranno a comporre un mosaico, progressivamente sempre più grande, fino a realizzare una grande opera d'arte che prenderà forma il 20 novembre a Napoli. Restituiamo ai nostri piccoli aggregazione, gioco e conoscenza dei propri diritti, affinchè crescano con consapevolezza e coscienza civile».