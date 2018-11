Raduno di auto e food truck d'epoca a San Giorgio a Cremano

Mercoledì 7 Novembre 2018, 15:36

San Giorgio si prepara ad accogliere il primo raduno di auto, moto e food truck d'epoca. Sabato 10 e domenica 11 novembre andrà in scena la prima edizione di "Belle Epoque", l'evento, patrocinato dalla Città di San Giorgio a Cremano, in cui si potranno ammirare vetture storiche e assaggiare prodotti tipici locali e non.Per due giorni, lungo le strade della città e in Villa Vannucchi sfileranno e saranno in esposizione decine di veicoli d'epoca, che saranno poi posizionati lungo i viali alberati del parco in un'atmosfera suggestiva mai creata finora. Vi saranno inoltre spettacoli di tango e musica dal vivo che accompagneranno la passeggiata dei visitatori. Sarà possibile degustare specialità e prodotti tipici nei food truck d'epoca allestiti nel parco.L'evento prevede la presenza di auto risalenti a prima del 1940, modelli di vespe e moto storiche e per la prima volta anche gli unici furgoncini in stile vintage dove vengono preparati cibi e pietanze tradizionali.In particolare, sabato 10 novembre gli eventi si svolgeranno a partire dalle 19, quando sarà possibile accedere gratuitamente al parco e assistere al raduno e agli spettacoli. Domenica 11 novembre invece, il raduno delle spettacolari vetture è previsto alle 10 in Villa Vannucchi, da dove prenderà il via il corteo lungo le strade della città per poi ritornare nel parco in mattinata e dare il via alle esibizioni di tango e musica che si svolgeranno tra i veicoli in esposizione. A seguire saranno consegnati attestati di partecipazione. Resteranno sempre aperti i trucks food, no stop fino alle 19."San Giorgio a Cremano nel week end diventerà meta di appassionati di auto e moto storiche - afferma il sindaco Giorgio Zinno - portando in città centinaia di visitatori per quello che si annuncia il primo raduno auto-gastronomico della provincia di Napoli. Eventi come questo, rappresentano un volano anche per l'economia della città in quanto la rendono vivace e movimentata, oltre ad essere un'opportunità per gli sangiorgesi che non hanno necessità di spostarsi in altre città o nel capoluogo per trascorrere il week end."