San Giuseppe Vesuviano, dopo il rinvio ecco la Sagra della Zeppola

Giovedì 8 Marzo 2018, 17:35 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 17:35

Dopo il rinvio per le avverse condizioni meteo della scorsa settimana, al via domani la sedicesima Sagra della Zeppola. La kermesse è divenuta ormai un appuntamento fisso a San Giuseppe Vesuviano che ha voluto legare il suo nome al tipico dolce napoletano il cui consumo aumenta in maniera esponenziale a ridosso della ricorrenza del 19 marzo, in cui si festeggia San Giuseppe e la festa del papà. Dalle ore dieci del mattino fino alle ventidue, dunque, quattordici pasticcerie della città riproporranno la gustosa tradizione culinaria del tipico dolce locale, esponendo i prodotti artigianali, frutto di un’attenta ed esperta preparazione, perfezionatasi negli anni. Nel corso dell'evento, promosso e organizzato dal Comune di San Giuseppe Vesuviano, sono previsti numerosi momenti d’intrattenimento dedicati a diverse fasce d'età e alla cerimonia di apertura, venerdì 9 marzo, alle ore 10:00, parteciperanno anche le scuole del territorio.In particolare, grazie alla sinergia instaurata con l’I.S.I.S. De’Medici, gli studenti, guidati dai docenti esperti, mostreranno l’intero procedimento artigianale di preparazione delle zeppole che i cittadini presenti potranno degustare. La dimostrazione del procedimento dolciario artigianale sarà ripetuta anche sabato mattina, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Durante le ore diurne gli animatori della Vinny Max Animation si dedicheranno ai più piccoli che accorreranno nei luoghi della sagra con le proprie famiglie. Nel parco giochi adiacente si svolgeranno piccoli spettacoli di magia, in un coinvolgente clima di festa, con giochi e gonfiabili. Di sera, invece, in collaborazione con Radio Antenna Uno, dalle ore 20:00, ospiti musicali d'eccezione saliranno sul palco allestito in piazza Elena d'Aosta. Saranno molti gli artisti che si esibiranno nel corso della prima serata. Venerdì sera toccherà a Edson D'Alessandro, vincitore dell'edizione 2016 di “Tu sì Que Vales”, Alessia Langella, la giovane cantante che ha appassionato con la sua voce il pubblico di “The Voice Of Italy”, il rapper DevilA, i talentuosi Andrea Cutolo e Angelica Cirillo. Sabato sera, invece, sarà la volta del concerto di Andrea Sannino, già vincitore del premio “Le Eccellenze Campane” al Complesso Monumentale Donnaregina ed entrato nelle hit parade delle principali emittenti radiofoniche nazionali con il suo apprezzatissimo brano “Abbracciame”.“L’evento della sagra della zeppola, in questi anni, grazie alla meticolosa programmazione messa in campo, ha attratto nella nostra città migliaia di persone – commenta Tommaso Andreoli, assessore allo spettacolo - continueremo, dunque, a preservarla e valorizzarla, anche arricchendola di programma d’intrattenimento di elevata qualità”.“Come ho avuto modo di ribadire più volte in passato, si tratta di un'opportunità importante di promozione della città e dell'arte dolciaria dei nostri pasticcieri – continua Enrico Ghirelli, assessore al commercio e alle attività produttive – i quali avranno l'occasione di mostrare a tantissime persone che accorreranno da tutta la regione, la propria abilità e la bontà dei dolci preparati. Grazie alla collaborazione instaurata con le scuole, inoltre, quest’anno, i cittadini potranno visionare l’intero procedimento di preparazione artigianale del nostro dolce tipico”.