Feste, dj set, concerti e spettacoli pirotecnici: tutti gli eventi in piazza tra Napoli e dintorni

Sabato 30 Dicembre 2017, 06:51 - Ultimo aggiornamento: 28 Dicembre, 19:43

Cosa fare a Capodanno? Per chi sceglie di restare in città, o anche per chi da fuori avesse voglia di festeggiare l’ultimo dell’anno in allegria e spirito partenopeo, le iniziative sono tante e mirabolanti. L’appuntamento più significativo è quello organizzato in piazza Plebiscito: ad attendere il nuovo anno un grande concerto con più di 30 artisti, tutti napoletani, che a partire dalle 20.30 si esibiranno sul grande palco lungo 20 metri. Due maxi schermi daranno la possibilità di vedere, oltre che ascoltare, le performance di James Senese, Massimo e Valerio Jovine, Valentina Stella, Franco Ricciardi, Daniele Sepe, Ciccio Merolla, O’Zulù, Enzo Gragnaniello, la Maschera, Nto’, M’Barka Ben Taleb, Simona Boo, i Terroni Uniti, Daniele Sepe, Capitan Capitone, Dario Sansone, Andrea Tartaglia, Marcello Coleman, Roberto Colella, Tommaso Primo, Sara Sgueglia, Robertinho Bastos, Gnut, Alessio Sollo, Shaone, Speaker Cenzou, Pepp-Oh, Nero Nelson e Raffaele Giglio e tanti altri. Iniziato l’anno nuovo, a mezzanotte e mezzo, la festa si sposterà sul lungo mare Caracciolo, dove saranno allestiti altri quattro palchi: alla Rotonda Diaz ci sarà techno e house music, a Piazza Vittoria si suonerà dal vivo ed è prevista animazione, in via Partenope si ballerà la musica Latino americana e al Borgo Marinari musica revival anni 70 e 80. Non mancheranno i tanto attesi fuochi d’artificio, che daranno il ben venuto al nuovo anno all’una e mezzo al Castel dell’Ovo, una posizione suggestiva quanto strategica, che assicurerà la bella mostra dello spettacolo pirotecnico per tutta la città che guarda la costa, e da cui si potranno vedere anche i fuochi che esploderanno lungo tutto il golfo fino a Sorrento.Ma non solo Napoli, gli eventi all’aperto sono previsti anche a Pozzuoli, Capri, Positano, Amalfi e Salerno. Allora tutti in piazza della Repubblica a Pozzuoli a partire dalle ore 23 con i migliori Dj puteolani, e ancora con gli artisti Tartaglia Aneuro, Enzo Avitabile, i Bottari e il rapper Clementino.A Capri non mancherà il grande veglione di Capodanno in Piazzetta, dove aspettando l’anno nuovo si ballerà come in una discoteca, e a mezzanotte si brinderà con champagne e perché no, con qualche star di passaggio nell’isola azzurra per il consueto Capri Hollywood (festival di cinema internazionale), in corso in questi giorni.A Positano si festeggia sulla Spiaggia Grande con la tradizionale festa di San Silvestro a base di musica e prelibatezze locali, a cura del comitato festa Parrocchiale. Per il countdown di mezzanotte ci si sposterà nella piazza dei Leoni alla Spiaggia Grande con “The Last Night Of The Year“, in consolle i Djs Mario Iovieno, Lill8, Dave Crusher, Al-Core per una discomusic che durerà fino all’alba.In piazza Duomo ad Amalfi, dopo la mezzanotte, si assisterà al concerto di Arisa, una super guest molto attesa dagli amalfitani. La stella delle repubbliche marinare, prima del concerto, offrirà un magnifico spettacolo pirotecnico, che partirà direttamente dal mare, come sempre. Poi l’apertura delle danze la farà la Swing Band, che con musica anni 50 scalderà l’atmosfera, si continuerà con la dance music di respiro internazionale di Diego Ray, un dj uruguayano che suona un genere reggaeton latino urbano, e finalmente arriverà il turno di Arisa.A chiudere questo cartellone d’iniziative all’aperto per la l’ultima notte del 2017, è l’evento in piazza Amendola a Salerno. Madrina della serata Serena Autieri, che presenterà il grande concerto di Fiorella Mannoia, che con le sue intramontabili note arricchirà il già fitto programma di eventi della città con le luci d’artista.