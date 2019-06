Sant'Agnello, weekend con Street food a rione Angri e dintorni

Giovedì 6 Giugno 2019, 12:31

SANT’AGNELLO. Torna la carovana di Apette Piaggio per i buongustai della penisola sorrentina. Da domani a domenica, lungo via Armando Diaz e nel piazzale Angri si terrà il Sant’Agnello Street Food. Le cucine su tre ruote arriveranno a nella cittadina della costiera sorrentina da tutta Italia con proposte gastronomiche tipiche e pronte ad accontentare anche i palati più difficili, lungo il percorso si spazierà dal dolce al salato.Tra i diversi prodotti presenti vi saranno i rinomati panini di Gigione, la fenomenale pizza della pizzeria Da Mario, le specialità siciliane, quelle del maestro Antonino Esposito, il Tiramisù Pompi e tantissimi altri prodotti di altissima qualità che potranno essere degustati in “chiave street”. La realizzazione dell’evento è stata promossa dall’amministrazione comunale di Sant’Agnello.Il programma di intrattenimento è molto ricco e si rivolge a tutti. Non mancheranno, infatti, momenti quotidiani dedicati ai più piccoli. Per la produzione artistica dal vivo, per tutti e tre i giorni dell’evento, si ringrazia il liceo artistico-musicale “Francesco Grandi” di Sorrento.In particolare ricordiamo i tre appuntamenti principali delle serate: domani, alle ore 21, l’esibizione di Tony Tammaro, quella di Nicola Caso il sabato dalle ore 21 e, ultimo ma non di certo per importanza, Federico Salvatore che si esibirà domenica, sempre alle ore 21.L’ evento è organizzato con il supporto di Piaggio e vedrà la partecipazione dellʼOld Lambretta Club, domenica mattina dalle ore 11 si terrà infatti, sempre in piazzale Angri, il raduno della Vespa e della Lambretta.