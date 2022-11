Il cast di “Santa Lucia” al Metropolitan e al Modernissimo di Napoli

Santa Lucia, esordio al lungometraggio del giovane regista e sceneggiatore napoletano Marco Chiappetta, che vede protagonisti due grandi interpreti della scena teatrale e cinematografica italiana, Renato Carpentieri e Andrea Renzi, sarà proposto nuovamente al pubblico napoletano lunedì 7 novembre, con due diverse presentazioni, al cinema Metropolitan e al Cinema Modernissimo, entrambe alla presenza del regista, dei produttori e del cast. Alle 20.30 al Metropolitan la proiezione sarà introdotta dall'incontro Nostalgie di Napoli, condotto da Bruno Roberti, studioso di cinema e autore di preziose monografie, per raccogliere in tempo reale e approfondire le suggestioni della critica nazionale che ha accostato il film agli esordi dei più importanti autori napoletani, arrivando a definirlo come parte di un'ideale trilogia del ritorno, insieme con le ultime opere di Paolo Sorrentino e Mario Martone.

Avvincente e misteriosa la storia dei due fratelli, Roberto e Lorenzo (rispettivamente Renato Carpentieri e Andrea Renzi), la cui parabola umana si svela nella crescente intensità dei particolari, nei frammenti che uniscono numerosi salti temporali costruiti e calati nel vuoto, silenzioso e assordante, della città. La città, al centro di questa storia, è Napoli che il regista sceglie di presentare in una versione inedita e senza tempo, quasi onirica e crepuscolare, una città apparentemente deserta. Qui si sviluppa il racconto del ritorno di Roberto (Carpentieri), scrittore ormai cieco che dopo molti anni trascorsi a Buenos Aires rientra nella sua città natale per la morte della madre. Insieme, con il fratello Lorenzo (Renzi), musicista mancato, intraprende un viaggio nella memoria della città della sua infanzia e giovinezza, che non può più vedere, ma solo percepire attraverso i sensi che gli restano, i ricordi e l’immaginazione, alla ricerca del doloroso motivo che lo spinse ad abbandonare la sua città.