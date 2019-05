Selene e Endimione in mostra da Baroq Art Bistrot per Wine&Thecity

Martedì 7 Maggio 2019, 20:53

La luna nell’arte, nel bicchiere e nel piatto. Succede domenica 12 Maggio, ore 20.30, nel nuovo indirizzo di piazza Vittoria, Baroq Art Bistrot dove si beve, pranza e cena circondati da grandi classici dell’arte italiana. In occasione di Wine&Thecity, che per questa XII edizione celebra la Luna, sarà esposto il quadro olio su tela Selene ed Endimione di Daniel Seiter (Vienna, 1645 ca.– Torino, 1705), un esperto d’arte racconterà il quadro e il celebre mito della Luna e del suo amante. La serata rientra nel programma delle Wine tasting dinner di Wine&Thecity e prevede un percorso in tre portate preparato dallo chef Antonio Tubelli in abbinamento al Barbera d’Asti D.O.C.G. Superiore La luna e i Falò di Vite Colte: un vino rosso rubino complesso ed elegante, affinato in barriques per circa 12 mesi durante i quali acquisisce una struttura robusta e un sapore morbido e pieno, caratterizzato da un delicato fondo di vaniglia e frutti di bosco.Endimione nella mitologia greca fu l’amante della Luna. Si narra che Selene fosse perdutamente innamorata del giovane e bellissimo mortale e, a sua insaputa, mentre giaceva addormentato, scendeva dal cielo, lo guardava a lungo e si sdraiava al suo fianco, baciandogli dolcemente gli occhi chiusi. Per continuare ad amarlo, Selene chiese a Zeus di concedergli l’eterna giovinezza e così Endimione sprofondò in un sonno e una giovinezza eterni, e Selene tornò ogni notte ad amarlo.