«Settembre al Porto», street food show e musica al Granatello di Portici

Lunedì 26 Agosto 2019, 11:16

La macchina organizzativa di Settembre al Porto al Granatello Portici (Na) è pronta: dal 6 all’8 settembre un programma di degustazioni e musica organizzato dall'Associazione Eccellenza in Piazza con il patrocinio del Comune di Portici ed il parere favorevole della Capitaneria di Porto.Tre giorni all’insegna del buon cibo da strada: ape car, furgoncini, biciclette e approdi del gusto allestiti per la preparazione di sfizioserie trasformeranno l'area del porto del Granatello in un percorso alla scoperta di un’offerta culinaria proveniente da più regioni d’Italia senza tralasciare le bontà napoletane.Divertimento assicurato con Ciro Giustiniani di Made in Sud, concerti live e dj set ma anche momenti di educazione ambientale con laboratori Mare Lab a cura dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella.L'ingresso è gratuito (orari evento 17.30-mezzanotte).PROGRAMMA di intrattenimento:CIRO GIUSTINIANI (6 sett): la comicità del napoletano doc direttamente da Made in SudMUSIC COVER MARCUS (7 sett): il talento di un giovane esordienteMUSICA LIVE LUNA SILENSA (8 sett): tanti generi musicali tra cui jazz, bossa e soul gipsy