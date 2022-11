“Sine Diez musica per innamorati”, omaggio in musica a Diego Armando Maradona nel secondo anniversario della sua morte, è in programma mercoledì 23 novembre alle ore 20.15 presso la Chiesa Anglicana in via San Pasquale a Chiaia. Da un'idea di Stefano Valanzuolo, lo spettacolo vedrà la partecipazione dell'attore Paolo Cresta e dei musicisti Nino Conte, Enrico Valanzuolo e André Ferreira.