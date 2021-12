«SMAnia di gusto on the road», l'iniziativa per i malati di disfagia

Dopo l'apertura del roadshow avvenuta qualche giorno fa ad Ancona, farà tappa a Napoli, giovedì 16 dicembre, «SMAnia di gusto on the road», l'iniziativa per supportare le persone con patologie neuromuscolari che convivono quotidianamente con problemi di deglutizione, aiutandole a sentirsi incluse in un momento carico di convivialità come quello dei pasti e delle festività natalizie. Per loro, uno chef professionista ha creato una serie di video-tutorial e video-ricette per preparare e proporre piatti buoni, bilanciati, e a misura di disfagia.

L’evento, visibile anche in diretta sul sito, è ideato da Biogen, azienda leader nelle neuroscienze, e realizzato in collaborazione con l’Istituto Clinico NEMO di Napoli, con la partecipazione di Fondazione Paladini Onlus (nata nel 2008 per migliorare la qualità della vita delle persone colpite da patologie neuromuscolari) e con il Patrocinio delle principali Associazioni Pazienti, tra cui ASAMSI, Associazione per lo studio delle atrofie muscolari spinali infantili, FSMA, Famiglie SMA e UILDM, Unione italiana lotta alla distrofia muscolare.