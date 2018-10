Sold out per la riapertura della mostra dei Pink Floyd

Sabato 6 Ottobre 2018, 19:46

Per la gioia dei turisti del Parco Archeologico di Pompei riapre la mostra «Pink Floyd. Live at Pompeii. The exhibition by Adrian Maben», ospitata nei corridoi dell'Anfiteatro, che un tempo consentivano l’accesso degli spettatori agli spalti. Sold out il primo giorno di apertura. Più di 250 foto, tra scatti di scena ed immagini inedite raccontano quei quattro giorni di inizio ottobre dal 4 al 7 del 1971 che divennero leggenda. Scatti originali di Jaques Boumandill, il cameraman di allora; il video del film, con le di interviste che Maben, il regista realizzò negli studi londinesi di Abbey Road mentre David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters e Richard Wright erano alle prese con le registrazioni dell’immortale album «The Dark Side of the Moon», ma anche un video che raccoglie tagli di registrazione di chiacchiere in libertà della band, le cosiddette «Chit Chat with Oysters». E ancora, filmati di alcuni tra i tanti gruppi attuali ispirati alla mitico formazione. E ad immettere nell’atmosfera di quei giorni la musica immortale della band che accompagna i visitatori lungo i passaggi sotterranei di questa sede espositiva unica e suggestiva.