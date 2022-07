Solidarietà, moda e spettacolo: un omaggio alla bellezza paesistica ai Giardini d'Augusto di Capri

Moda e Paesaggio nella Terra delle Sirene: domenica 10 luglio la terrazza dei Giardini di Augusto diverrà per una sera passerella di note firme e palcoscenico teatrale per ricordare il discorso provocatorio e di rottura del poeta futurista Marinetti, interpretato da Paolo Cresta.

“Mod’Arte interpreta Capri ”- Omaggio alla Bellezza è una manifestazione fortemente voluta dal Rotary Club di Capri nella figura della Presidente, Prof.ssa Luisa Federico, e dalla G.A.R. Eventi rappresentata dalla Dott.ssa Giovanna Azzaro: un progetto solidale all’insegna del sostegno umanitario.

Tra gli stilisti e la maison presenti: Gianni Molaro Haute Couture, Celestino, Eleonora Altamore, e , per aggiungere un tocco di capresità, le creazioni di Y’am Capri di Valeria De Gregorio e Bottega Capri della Famiglia Iodice.

La sfilata sarà presentata dalla conduttrice e attrice Patrizia Pellegrino.

Nel poetico scenario che da un lato guarda la strada nella roccia, Via Krupp, e dall’altro la baia di Marina Piccola con gli iconici Faraglioni, a cento anni esatti di distanza dal primo “Convegno del Paesaggio” voluto dall’allora Sindaco Edwin Cerio, durante un plenilunio di luglio, si vuole dunque mantenere viva la memoria e sempre vigile l’impegno speso per la tutela paesistica, ricordando il continuo bisogno di preservare l’ambiente. Un tema oggi presente non solo nell’agenda delle principali istituzioni politiche europee, ma nel pensiero e nel cuore dell’opinione pubblica.

Uno zoom sulle nuove tendenze senza dimenticare il ruolo essenziale costituito dall’impegno sociale. E proprio in quest’ottica l’evento , patrocinato dal Comune di Capri, avrà un fine solidale rivolto alla raccolta fondi Rotary Capri, da sempre attento alla comunità locale, e recentemente impegnatosi nell’acquisto di un’opera, dal forte valore evocativo, per sostenere una causa benefica in Costa D’Avorio.

Durante la serata di gala verrà conferito un premio culturale a personalità distintesi nel campo della moda, della cultura e dello spettacolo, un premio all’imprenditoria ed un riconoscimento alla medicina.

Lo spettacolo verrà infine condito dall’ironia dall’attore comico Manlio Dovì.

Diversi gli sponsor accorsi a sostenere la serata, tra cui: Porta Costruzioni, Camporè, Hublot by Trucchi, Sella & Mosca, Carthusia, Chantecler, Gatto Bianco Hotel & Spa, Miamo, Vi.D.R., Me.Di.