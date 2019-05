A Sorrento, il maestro di aikido Yoshinobu Takeda e la spiritualità giapponese

Martedì 21 Maggio 2019, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2019 10:09

SORRENTO - Da venerdì a domenica, Sorrento ospita il maestro Yoshinobu Takeda, uno dei più noti esponenti al mondo nell'arte marziale dell'aikido.L'iniziativa, promossa dal Centro Metamorfosi fondato da Angelo Armano, e la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Statale Torquato Tasso, diretto da Marianna Cappiello, si inserisce nell’ambito dell’annuale rassegna “Incontri con la Cultura Giapponese”, varata dal Comune di Sorrento.Il via, venerdì alle ore 11, con il benvenuto al maestro Takeda da parte del sindaco, Giuseppe Cuomo, e la première della mostra fotografica dal titolo "Alle radici della spiritualità giapponese: Kumano", dedicata a Kumano (http://www.city.kumano.mie.jp) città gemellata con Sorrento, guidata dal sindaco Kanji Kawakami, importante centro religioso del Giappone e custode di molti segreti della spiritualità nipponica.L’esposizione sarà visitabile fino al 30 giugno, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 9 alle 12 ed è curata da Valentina Formisano, coordinatrice dell’Ufficio Relazioni Internazionali proprio presso il Comune di Kumano.L'indomani e l'intera giornata di domenica, sarà la volta di uno stage internazionale tenuto da Takeda, in programma presso il Palazzetto dello Sport, in via Atigliana.L'aikido è un'arte marziale giapponese praticata sia a mani nude sia con le armi bianche del budo giapponese come la spada, il bastone e il pugnale tradizionali.La disciplina fu sviluppata da Morihei Ueshiba a cominciare dagli anni Trenta del '900, partendo dagli insegnamenti di scuole precedenti.Takeda è tra i pochi maestri ancora in vita, allievo diretto del fondatore dell'aikido, proviene da Yokohama ed è il direttore dell'Aikido Federation Kanagawa Prefecture, una delle realtà più dinamiche del Giappone, con oltre 9 milioni di abitanti, sede del Rugby World 2019 e del Tokyo 2020 Olympic/Paralympic Games.E proprio al Governatore della Prefettura di Kanagawa, Yuji Kuroiwa è pervenuto il 2 maggio scorso l'invito del sindaco Giuseppe Cuomo, per esplorare ipotesi di cooperazione, insieme con la Regione Campania ed altri comuni turistici campani.