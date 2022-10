Sorrento, Aperignocco inaugura la seconda edizione del SorrentoGnocchiDay

Nino Di Costanzo e Giuseppe Iannotti, rispettivamente chef del Danì Maison di Ischia e del Krèsios di Telese Terme, hanno inaugurato l’evento Aperignocco, uno degli appuntamenti aperti al pubblico che ha scandito i primi due giorni della seconda edizione della kermesse SorrentoGnocchiDay.

Due le masterclass, ospitate presso la ampia sala del ristorante Il Buco di Sorrento, con banco cucina a vista e suggestivo affaccio sulla raffinata cave a vin, durante le quali i due chef bistellati hanno proposto altrettante personalissime versioni del piatto: gnocchi di patate senza glutine, con porcini, castagne e spinaci per Di Costanzo e uno gnocco dessert, inedito e appositamente pensato per l’evento, per Iannotti, che lo ha condito con un mosto cotto di falanghina, un croccante di mandorle e del cioccolato areato.

La proposta gastronomica è stata affiancata ed esaltata da due cocktail realizzati, ad hoc, dai bartender Jack Prisco e Maurizio Scott, entrambi esperti nella mixology più tradizionale come nel food pairing: l’arte di abbinare il cibo agli spirit.

Così, studiando gli ingredienti e le caratteristiche delle ricette, è nato il “Negroni Stellato”, dedicato da Prisco al piatto di Di Costanzo, e realizzato miscelando un bitter aromatico, un vermouth rosso dolce, un liquore al bergamotto e lo champagne canard – Duchène; mentre il bartender Scott ha messo a punto uno Champagne cocktail: il “Belvedere di Punta Cannone” a base di gin e succo di limone, realizzato con Gin Mare Capri, un rosolio di bergamotto, lo Champagne Canard – Duchène e finito con un dash di mirto e lavanda. I dettagli sulla preparazione dei piatti e dei cocktail presentati sono condivisi e consultabili sulla pagina facebook “Sorrento Gnocchi Day”.

Concluse le masterclass, ecco che si aprono le danze con le cene speciali: la prima è in programma oggi 5 ottobre presso il ristorante “Terrazza Vittoria” dell’Hotel Continental di Sorrento, l’altra il 7 ottobre al ristorante Vesuvio Panoramic Restaurant dell’Hotel Mediterraneo di Sant’Agnello.

La serata clou dell’evento, quella di giovedì 6 ottobre, ospitata presso la Terrazza delle Sirene del Circolo dei Forestieri a Sorrento, vedrà ai fornelli dieci chef, tra stellati, pluripremiati ed emergenti. Affianco a loro due grandi interpreti: una stella della lievitazione e della pizza, Errico Porzio, che proporrà tre tipi diversi di montanarine, e il campione del mondo di pasticceria nonché presidente dell’Ampi, Sal De Riso, che porterà in degustazione le sue famose delizie al limone. Nella brigata della serata anche la giovane pastry chef Benedetta Somma, del ristorante Il Papavero di Eboli, che proporrà degli gnocchi dolci, conditi con salsa al fior di latte, cioccolato bianco, limone e noci, ideati e messi a punto appositamente per l’occasione, attingendo dal ricco paniere delle eccellenze gastronomiche locali.