Sorrento, due appuntamenti con «Natura e yoga»

Domenica 19 Agosto 2018, 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Due manifestazioni dedicate alla natura e allo yoga, immersi nel blu e nella storia, promossi dall'amministrazione comunale. L’antica disciplina sarà protagonista martedì alle ore 19.30, con un incontro presso i Bastioni di Parsano e martedì 28 agosto, questa volta alla Regina Giovanna, con partenza presso la chiesa parrocchiale del Capo di Sorrento alle ore 19. Durante il primo appuntamento si potrà fare una lezione sullo yoga e svolgere attività di rilassamento e osservazione delle stelle. Nella seconda data, invece, la lezione di yoga sarà preceduta da una passeggiata meditativa che porterà tutti i partecipanti dall’imbocco della discesa fino alla spianata della villa romana del Capo di Sorrento. I due incontri saranno condotti da Ines Ercolano, massaggiatrice ed operatrice olistica, e da Michelangela Di Mieri, istruttrice yoga. Per tutti coloro che vorranno prendere parte, si consiglia di indossare abiti comodi e di portare un tappetino. La partecipazione è gratuita. «Questa particolare iniziativa – dichiara il consigliere comunale Luigi Di Prisco – vuole sensibilizzare tutti coloro che parteciperanno, ad una visione diversa della concezione delle cose in modo più rilassato e meditativo, per apprezzare le nostre bellezze ambientali e culturali».