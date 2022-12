Natale nella casa-museo di Lucio Dalla con le opere in terracotta di Marcello Aversa

«Natale a casa di Lucio»: dal 3 dicembre al 14 gennaio i presepi in terracotta dell'artista sorrentino Marcello Aversa, in mostra nella casa di Dalla nel cuore del centro storico di Bologna. In una delle sue più celebri canzoni, «L'anno che verrà», Lucio Dalla immaginava il futuro desiderato come quello in cui «sarà tre volte Natale». Perché era il periodo delle feste quello che il cantautore bolognese preferiva, di cui amava le luci, l'atmosfera, i segni, e che cercava in qualche modo di «dilatare» rendendolo sempre presente nella propria abitazione. Casa ora museo dove non c'è stanza in cui non ci sia un presepe, un angelo o un carillon a ricordare il Natale.

Andrea Faccani, presidente della Fondazione Lucio Dalla, ricorda: «Lucio mi diceva sempre che a Natale gli sembrava di ritornare bambino». In omaggio a questo aspetto fanciullesco della personalità del cantautore, oltre che in ricordo del legame che l'artista aveva con Sorrento, la grande casa accoglie le Natività in terracotta del ceramista Marcello Aversa, legato da una profonda amicizia a Lucio Dalla.

«Dopo più di dieci anni, in punta di piedi, entro di nuovo a casa sua - dice Aversa - per esporre alcuni miei presepi in terracotta. Non è stato facile per me accogliere l'invito della Fondazione Lucio Dalla. Esporre a Bologna, città che custodisce grandi capolavori di terracotta come quelli di Nicolò dell'Arca, Jacopo della Quercia, Alfonso Lombardi, e quelli più tardi esposti nel Museo Davia Bargellini, mi appariva quasi come un atto di presunzione. Tuttavia, in cuor mio, si è fatta avanti la convinzione che Lucio, che amava il presepio in tutte le sue forme, sia artistiche che artigianali e che era profondamente legato alla mia terra, avrebbe apprezzato questo mio regalo per i suoi ottant'anni».

Nella casa di via D'Azeglio si potranno ammirare alcune delle opere di maggiore intensità di Aversa. Nella stanza del camino c'è un presepe che con la sua struttura ricorda la penisola sorrentina. Gesù nasce tra ruderi romani in opus reticulatum, quelli della villa comunemente definita di Pollio Felice che si possono scorgere in lontananza dalla «terrazza davanti al golfo di Surriento» dell'Excelsior Vittoria.

Nella stanza da letto hanno trovato posto le miniature che raccontano la storia del vecchio e del nuovo Testamento. Per la sala delle colonne Aversa ha realizzato un presepe sfruttando una pietra pugliese, contorta e difficile come i secolari ulivi di quella terra. Nello studio ha trovato posto l'opera che Lucio Dalle e l'artista di Sorrento hanno progettato insieme. Sul pianoforte c'è un presepe realizzato dalla generazione «futura», i bambini di una scuola di Sorrento in omaggio al progetto che il cantautore ed il maestro artigiano hanno cullato a lungo, vale a dire creare una sorta di cittadella dell'arte e dell'artigianato che avvicini i giovani a questo meraviglioso mondo. «Idea che non ho mai abbandonato», confessa Aversa.