Sorrento, castagnaccio e marron glacé in vetrina domani e domenica

SORRENTO - Castagnaccio al rosmarino e al rhum, Mont Blanc, marron glacé “classici” e in versione cioccolatosa. E, ancora, torroni, mousse ed ice cream. Sono solo alcune delle specialità a base di castagna, protagoniste domani e domenica negli accoglienti spazi della gelateria Primavera.



Due intere giornate dedicate ad uno dei frutti più amati di stagione, declinato all’infinito dal pasticciere delle celebrity Antonio Cafiero, che per l’occasione si è divertito nel rivisitare alcuni dolci cult della Costiera e non solo. All’appello non mancheranno, infatti, “Delizie” e una particolare variante di tiramisù, entrambi impreziositi da pezzettoni di marron glacé e farcia alle castagne.



“Questo weekend – spiega Antonio Cafiero – daremo il via ad una serie di appuntamenti golosi a tema, che ci accompagneranno fino alla Befana. Come prima protagonista – continua – abbiamo scelto la castagna del Monte Faito, uno dei fiori all’occhiello della nostra regione, dal gusto deciso e allo stesso tempo delicato, accostandola ora a mandorle ora a nocciole campane”.



Un trionfo di sapori unici tutti da provare, magari, abbinati ad uno degli oltre 80 gusti di ice cream proposti dalla pasticceria e gelateria Primavera.



Domani sera, a partire dalle 19, degustazione gratuita di castagnaccio. © RIPRODUZIONE RISERVATA