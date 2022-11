Sorrento, via alla rassegna di Natale con il weekend di luci, cinema e shopping

Accensione delle luminarie, anteprime gratuite al cinema e shopping nei negozi a prezzi scontati. Un fine settimana denso di appuntamenti, quello che attende cittadini e visitatori, organizzato dal Comune di Sorrento ed inserito nel cartellone della rassegna M’Illumino d’inverno. Si parte venerdì 25 con il Black Friday, che darà l'opportunità a cittadini e visitatori di usufruire di agevolazioni e promozioni nei negozi che aderiscono all'iniziativa e che proseguiranno nei due giorni successivi con Shopping sotto l'albero.

Sabato 26, alle ore 18, la tradizionale cerimonia del countdown per l'accensione delle luminarie, con il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, che azionerà simbolicamente l'interruttore, dando il via al calendario natalizio delle iniziative della cittadina costiera.

Alle ore 20.30 presso il teatro comunale Tasso, seguirà la proiezione di The Boat, un thriller prodotto da Lotus Production con Rai Cinema, girato lo scorso anno in varie location della penisola sorrentina, che apre ufficialmente la programmazione degli eventi aperti alla città della 45ma edizione delle Giornate Professionali di Cinema. La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione tramite il link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-the-boat-evento-speciale-472459598377 o ritirando i biglietti, da domani, presso l’info point di piazza Tasso, dove sono disponibili anche programma ed inviti per l'ingresso alle varie proiezioni delle Giornate aperte al pubblico.

Per i più piccoli, in piazza Tasso, dalle ore 16 alle 21, il Teatro dei burattini dei Fratelli Mercurio e sfilata danzante a cura della Ballet School Grandi.