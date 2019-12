Sorrento, da giovedì a domenica torna la vetrina del cioccolato

SORRENTO - Parte giovedì sera la vetrina di Sorrento Chocoland, la più importante fiera del cioccolato artigianale del Centro-Sud Italia, torna tra le strade di Sorrento da giovedi a domenica. Organizzata dalla D2 Eventi con l’ausilio del Cna (Confederazione Nazionale Artigiani) ed il patrocinio del Comune di Sorrento, la manifestazione è stata promossa da Massimo Coppola, assessore comunale dimissionario, che si è impegnato per la realizzazione di questa nuova edizione della betrina del cioccolato. Laboratori, show cooking, animazione per bambini, degustazioni pregiate, mascotte e premi si intrecceranno al profumo della migliore cioccolateria esposta dagli oltre 20 stand provenienti dal Centro-Sud Italia. «Insieme a tantissimo intrattenimento – dichiara l’organizzatore Luigi De Simone – anche quest’anno il fiore all’occhiello saranno i nostri espositori, rappresentanti della pasticceria più buona del Centro Sud Italia.



Le caratteristiche casette in legno ospiteranno, infatti, i prodotti dolciari più amati: dal cioccolato di Perugia al cannolo catanese, da quello palermitano al panettone di Bronte, dal cioccolato al miele a quello ai fichi fino alle cioccolaterie campane, passando per i tortini beneventani e l’altrettanto famoso cioccolato di Modica. E, in più, nei laboratori e show coking live verranno preparati continuamente tortini e delizie davanti ai vostri occhi». Tra gli espositori di quest’anno ci sarà anche l’Angelica che presenterà una delle tante attrazioni della fiera: “Buonisssima by l’Angelica”, un barattolo da mille kg di crema spalmabile che sarà esposto in un “selfie point” lungo il tratto tra corso Italia e piazza Veniero, dal quale sarà lanciato l’hashtag #Buonissima. Novità assoluta di questa edizione dal titolo “Ciok, si gira” la presenza del maestro cioccolatiere che vanta ben 15 Guiness World Record, nonché campione nazionale e mondiale di pasticceria, Mirco Della Vecchia. Il chocolate maker, presidente nazionale del CNA Agroalimentare, tra le altre cose è un volto noto di programmi Rai come “La prova del Cuoco”, “Detto Fatto” e “Mi Manda Rai3” e ha realizzato e donato a Papa Francesco una sua riproduzione in cioccolato 1:1. Insieme a lui, Domenica, durante Sorrento Chocoland, il noto pasticciere dei Vip Antonio Cafiero realizzerà una scultura in cioccolato a sorpresa!



Altra novità sarà l’introduzione della Ruota della Fortuna che verrà installata da giovediaa domenica in piazza Veniero: si tratta di un gioco a premi all’interno della fiera che consentirà a chiunque acquisti almeno 15 euro di prodotti in uno stand, di ricevere un ticket e vincere uno dei premi messi in palio dagli sponsor: ogni acquisto equivale ad un premio certo regalato dalla fortuna. Inoltre sabato ci sarà anche l’amatissimo Willy Wonka impersonato da uno dei sosia di Johnny Depp, direttamente dal famosissimo romanzo di Roald Dahl “La Fabbrica di Cioccolato”.



Ma le sorprese non finiscono qui perché quest’anno sono previste anche delle premiazioni: Sabato, infatti, verrà decretato il premio di “Prodotto dolce natalizio più buono” e di “Vetrina più bella” tra i fieristi di Sorrento Chocoland e sarà consegnato un premio alla carriera al pasticciere sorrentino Antonio Cafiero.



Previsti anche dei veri e propri spettacoli in piazza Veniero: Giovedì si terrà “A Christmas Carol” spettacolo del trasformista Carmine De Rosa, in arte il Cartastorie, mentre Venerdì, quindi, ivertimento assicurato con il Magic Show di Fofficino. Sabato il fitto programma di eventi si arricchirà della performance artistica di Mario #Naps, uno spettacolo con alto tasso di umorismo dove lo spettatore entrerà in una sorta di viaggio surreale fatto di giochi e gag divertenti. Domenica, quindi, realizzazione dolce a 4 mani con i pasticcieri Antonio Cafiero e Mirco Della Vecchia.

