Sorrento e dintorni, da giovedì a domenica passerella di auto d'epoca

Domenica 28 Ottobre 2018, 14:54

SORRENTO - Passerella di auto d'epoca da giovedì a domenica in penisola sorrentina, con l’edizione 2018 del «Tour della Penisola –Sorrento, Positano, Capri», evento conclusivo del tradizionale calendario annuale delle manifestazioni targate Classic Car Club Napoli, il sodalizio partenopeo di Auto d’Epoca e Ferrari, federato ASI (Asimotoclub Storico Italiano), presieduto da Giuseppe Cannella. Ai nastri di partenza si prevede un consistente stuolo di splendide vetture d’antan e di Rosse di ogni età, pronte a sedurre turisti e residenti in Costiera Sorrentina ed Amalfitana, lungo gli straordinari tornanti di una fra le strade rivierasche più belle al mondo. All’appello del Classic Car hanno risposto in tanti, provenienti da diverse regioni italiane, catturati dal richiamo di una kermesse particolarmente amata, sia per l’eccellente scelta delle location che per il grande senso d’amicizia che si respira in ogni appuntamento del club napoletano. A partire dal “Welcoming”, sul viale d’accesso all'Hotel Excelsior Vittoria, a Piazza Tasso, a Sorrento, che è, ormai da svariati anni, il Quartier Generale del “Tour della Penisola”. La poesia e la storia che pervadono quest’Albergo così affascinante bastano da sole ad invogliare la partecipazione ad un Raduno di rara eleganza che si compone di diversi momenti, da quello mondano e culturale alle piacevoli soste gastronomiche, dalle tappe che si susseguono in luoghi incantevoli allo Shopping per le Ladies, da serate all’insegna dell’allegria al gran finale sportivo che consiste in un giro turistico con percorso a tempo determinato, sul corso principale di Sorrento, valido come quinto ed ultimo round del Campionato Sociale 2018.Quest’edizione del “Tour della Penisola”, con il patrocinio del Comune di Sorrento, contrassegnata da una folta presenza di Lancia, fra cui un’ Aurelia B20 del ’54 e due Lancia Flaminia del ’58 ma si segnala anche l’arrivo di una magnifica Fiat 1500 del ’37, oltre ad un notevole numero di vetture italiane altrettanto interessanti, e di preziosi esemplari esteri, Porsche, Jaguar, Simca, Triumph, Mercedes-Benz. A risplendere, come sempre, le Ferrari, che disegneranno un “fil rouge” di intensa bellezza, inserite in un contesto di alta classe. Lo start del “XX Tour della Penisola” è previsto nella mattinata di giovedì, con l’arrivo degli equipaggi all’Excelsior Vittoria. La giornata trascorrerà in completo relax e la cena avrà luogo nei saloni del Ristorante “O’ Parrocchiano”, a pochi passi dall’Albergo. Venerdì, 2 novembre, sarà la volta di Positano, con pausa pranzo in ristorante tipico e rientro a Sorrento all’imbrunire, con cena presso il Ristorante Tasso. Sabato 3 novembre, Soci ed Ospiti del Classic Car Club Napoli lasceranno riposare le loro deliziose creature a quattro ruote per salpare verso Capri, da vivere nella sua quiete autunnale, godendo della spettacolarità dell’Isola Azzurra anche dall’alto, su Monte Solaro. La sosta per il pranzo è in programma al “Verginiello”, poco distante dalla mitica Piazzetta. Tornati sulla terraferma, i partecipanti avranno modo di concedersi un pomeriggio libero per poi cenare nel romantico Salone delle Feste dell’Excelsior Vittoria. Domenica, 4 novembre, di buon mattino, Mostra Statica a Piazza Tasso prima del via della “competizione” che si concluderà con una Premiazione in Hotel. Ancora una serata da trascorrere insieme, in pizzeria, nel piacere di una Passione condivisa, ed infine, il 5 novembre, sarà tempo di saluti, con l’augurio di ritrovarsi al più presto, in vista di un emozionante 2019, che il Presidente del Classic Car Club Napoli, Giuseppe Cannella, ha già preannunciato colmo di ottime aspettative.