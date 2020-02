Sorrento, gara gastronomica degli istituti alberghieri per gli italiani all'estero

Presentato all'Istituto San Paolo Capitan Cooking 2.0., gara di cucina, diretta dalla giornalista Nadia Pedicino per Asmef, titolare del progetto www.asmef.it, che recepisce ricette provenienti da sondaggi presso gli italiani all’esrero attraverso il ministero per gli Affari Esteri, che patrocina e ne fa oggetto di una gara alla quale partecipano gli istituti tecnici. I vincitori poi partecipano a stage all’ estero, o master, con il sostegno degli sponsor. L’evento, partito da Sorrento, si estende su scala nazionale, ed in proiezione, anche internazionale. Con tappe a Modena, in Calabria e nel Lazio. Finalissima a Sorrento. Per il 2021 si profila una tappa a New York, presso le comunità di italiani degli Usa. © RIPRODUZIONE RISERVATA