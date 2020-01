Sorrento, incontro al Teatro Tasso: «Spunti di riflessione per la Generazione Greta»

SORRENTO - Riscaldamento globale, lotta all’inquinamento e azioni concrete per la tutela del pianeta da Greta Thunberg agli adulti del futuro: saranno questi alcuni dei temi al centro dell’iniziativa “Spunti di riflessione per la Generazione Greta. Verità e demistificazioni sul cambiamento climatico” che si terrà domani dalle ore 10 e 30 al Teatro Tasso nell'ambito delle celebrazioni del “Salvemini 2020”, il 50esimo anniversario dalla fondazione del Liceo Scientifico Statale Gaetano Salvemini.

Relatore Giuseppe Aulicino, diplomato al Salvemini, docente e ricercatore universitario in Scienze polari e unico scienziato italiano nella nuova spedizione internazionale in Antartide, guidata dal Sud Africa e in partenza a febbraio, per lo studio del tucambiamento climatico.

Interverranno, in apertura, il dirigente scolastico Patrizia Fiorentino e il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo. © RIPRODUZIONE RISERVATA