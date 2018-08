Sorrento, giovedì la presentazione dell'agenda 2019

Martedì 21 Agosto 2018, 19:41

SORRENTO - E' dedicata agli armatori della terra delle sirene l'Agenda Sorrentina 2019, a cura dello storico Antonino Cuomo, edita da Nicola Longobardi Editore. La pubblicazione, giunta alla sua tredicesima edizione, sarà presentata dalla giornalista e scrittrice Giuliana Gargiulo nel corso di un incontro in programma per giovedì, alle ore 19, al chiostro di San Francesco, a Sorrento. Interverranno il sindaco, Giuseppe Cuomo, l'assessore alla Cultura, Maria Teresa De Angelis e la presidente di Penisolaverde, Maria Silvana Puzone Bifulco.L'Agenda Sorrentina è divenuta negli anni una sorta di vademecum che aggiorna la storia dell'intero territorio che va dallo Scrajo a Punta Campanella. Nelle pagine, i nomi degli armatori e dei comandanti sorrentini che hanno riempito la storia storia marinara mondiale, da Tommaso Astarita a Gaspare e Stefano Trapani, da Raffaele Cafiero a Francesco Saverio Ciampa, da Achille Lauro a Gianluigi Aponte, dai Longobardo a Mariano Pane, dai Savarese ai Grimaldi. «La marineria sorrentina - scrive Antonino Cuomo - sventola una bandiera che, nei secoli, ha svolto un ruolo determinante in alcuni momenti della vita economica dell'intero Mezzogiorno, proiettata nell'intero territorio nazionale ed estesa nel mondo intero, annoverando tra i suoi esponenti anche personaggi che hanno ricoperto ruoli politici ed incarichi pubblici».