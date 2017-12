Sorrento, itinerante o in vetrina, la Costiera si fa presepe

Domenica 24 Dicembre 2017, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Natale all'insegna delle tradizioni per gli ospiti di Sorrento e dintorni. tra Itinerari presepiali nelle chiese, ma non solo. Accanto a concerti, mostre d'arte ed eventi natalizi, nel cartellone della rassegna “M’illumino d’inverno”, tra Natale e Santo Stefano, diventa una tappa irrinunciabile, a Villa Fiorentino, la mostra «Il presepe napoletano». Cinquanta artigiani di tutta la provincia di Napoli espongono le loro migliori creazioni nelle sale della elegante dimora ispirata all'architettura della Casa Bianca americana, ubicata sul corso Italia, nell’ambito dell’ottava edizione della kermesse «Il presepe napoletano a Villa Fiorentino». La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 ed il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21. L’esposizione dei presepi resterà aperta fino al prossimo 7 gennaio 2018. Per questa edizione in rassegna anche una sala dedicata al locale Liceo artistico Francesco Grandi che ha realizzato per l’evento un pastore della meraviglia in 3d.Nel segno della tradizione anche l'allestimento della rappresentazioni del presepe vivente che si inaugurano nel caratteristico borgo di Priora. Primo appuntamento a Santo Stefano, repliche il 27 dicembre, l'1, 2, 5 e 6 gennaio 2018, dalle ore 17.30 alle ore 19.30. La rappresentazione è ambientata in un caratteristico vicolo particolarmente suggestivo, tra vecchie abitazioni, con la storia del primo nucleo abitato del paese: figuranti, in costumi dell’epoca, rivivono la nascita del Redentore. Verrà allestito anche uno spazio enogastronomico con stand e banchi dove i visitatori avranno modo di assaporare pietanze tipiche della tradizione natalizia della penisola sorrentina. A Vico Equense, il presepe vivente nel borgo di san Salvatore, a Vico Equense, aprirà al pubblico giovedì, dalle ore 18 alle 21. Repliche il 29 e 30 dicembre, l'1, il 5, 6 e 7 gennaio. A Sant'Agnello, Babbo Natale arriva in vespa: appuntamento martedì: il tour in giro per la costiera parte alle 9.30 da piazza Matteotti. Il rientro a mezzogiorno.Pregevoli allestimenti presepiali anche in Cattedrale, nella sede della Società operaia al Sedil Dominova e nelle principali chiese. Al centro polifunzionale del Bastione di Parsano, invece, aperta fino al 15 gennaio prossimo, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 alle 20, con ingresso libero, la «Mostra dell'artigianato e della tarsia lignea». Nell'ambito della mostra, in vetrina un tradizionale presepe napoletano in stile settecentesco, allestito dal maestro Federico Iaccarino con pastori in legno lavorati a mano.Sul fronte turismo, meno intenso il movimento di Natale e dintorni. Il boom di arrivi e presenze atteso per San Silvestro e Capodanno. Sfumano anche le polemiche sulla parziale riapertura del corso Italia, oggetto di un capillare maquillage nel tratto da piazza Tasso a piazza Veniero. «In effetti – spiega Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi -, il Natale è tradizionalmente una festività non propizia al movimento del turismo. Il trend è invece invertito per il periodo di Capodanno: le prenotazioni, finora, sono buone».