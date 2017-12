Sorrento, a mezzanotte la Caccia al tesoro. Sette squadre, mille partecipanti

Lunedì 25 Dicembre 2017, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2017 11:36

SORRENTO - Il tradizionale evento peninsulare parte questa sera, a mezzanotte in punto, con la consegna della prima busta. Organizzata dall'Associazione Culturale Nemesi, col patrocinio dei Comuni di Sorrento e Sant’Agnello, la caccia al tesoro coinvolge ogni anno oltre 1000 partecipanti, divisi in sette squadre. Per due giorni e due notti, i «cacciatori» in gara si cimenteranno sulla scia di una serie di indizi in sequenza fino a scoprire l’agognato forziere, colmo di dobloni di cioccolata. La Caccia al tesoro, tuttavia, si caratterizza per l'evoluzione di semplice susseguirsi di indizi: rappresenta una dimensione spazio-temporale completamente estranea alla realtà quotidiana: 48 ore di sforzi intellettuali e fisici, nessuna differenza tra notte e giorno, migliaia di chilometri e sentieri percorsi per raggiungere il tesoro, la gloria. Oltre al forziere non vi sono premi in palio, se non il piacere di trascorrere momenti insieme e riscoprire la storia e le bellezze del territorio di Sorrento e dintorni. Al parcheggio Lauro, in attesa del via, lavora con entusiasmo il Team dell'Associazione Nemesi, con Andrea Minieri, Luigi Esposito, Antonino Russo, Viviana Coppola, Nino Aversa, Gaetano Miccio, Gianfilippo Liguoro, Emilio Fiorentino, Gambardella Francesco, Valerio Astarita, Ilaria Coppola e Federico Cinque. Il tema di quest’anno è l’«Università della Caccia», al tesoro, ovviamente, con buona pace degli ambientalisti. A mezzanotte il via. La conclusione attesa nel tardo pomeriggio di mercoledì. Sette le formazioni al via, le stesse del 2016: Membri (detentori del trofeo e vincitori delle ultime 6 edizioni), Collettivo bastardi senza gloria, Corsari neri, N3w Team, Platoon Gruppo Caparbio, Sfaccimmielli e Skuato Boys.