Sorrento, in piazza Tasso San Silvestro e Capodanno con fuochi pirotecnici e musica

SORRENTO - Brindisi con le tradizioni per San Silvestro e Capodanno. Turisti italiani e stranieri, sorrentini e ospiti occasionali, una lunga e intensa festa in piazza Tasso e dintorni, ha caratterizzato il passaggio tra il 2019 e il 2020. L’accensione del «Ciuccio di Fuoco», con la Canzone di Capodanno ha aperto gli appuntamenti. Protagonista una sagoma di ferro a forma di asino, sulla quale sono montati fuochi d’artificio che vengono fatti esplodere, tra gli applausi del pubblico e l’esibizione musicale della banda Piedigrotta Sorrentina. La festa in piazza è continuata a partire dalle ore 23, con il Capodanno tra musica e balli. Sul palco allestito per l'occasione, a pochi metri dal gigantesco albero di Natale il live show di Walter Ricci accompagnato dalla sua band e gli interventi di Emsi Gallo. Nello Simioli l'ospite speciale della lunga notte che, allo scoccare dell'una, ha illuminato il Golfo di Sorrento con lo spettacolo di fuochi pirotecnici dal pontile del porto di Marina Piccola. © RIPRODUZIONE RISERVATA