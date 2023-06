Sorrento presente alla 51ma edizione di Cervia Città Giardino, con un omaggio a Lucio Dalla

C'è anche Sorrento tra le città italiane ed europee presenti alla 51ma edizione di Cervia Città Giardino, la mostra d'arte floreale a cielo aperto più grande d'Europa. “Giardini Sostenibili: Clima, Pace, Futuro” è il tema degli allestimenti floreali in mostra in vari punti della città, fino a settembre prossimo. A vent'anni dall'ultima partecipazione, la cittadina costiera ritorna nella località romagnola per realizzare un'aiuola dedicata alla musica e a Lucio Dalla, nel segno di uno storico legame che unisce l'Emilia Romagna a Sorrento.

"Abbiamo accettato con enorme piacere l'invito del sindaco, Massimo Medri, a prendere parte a questa importante manifestazione, soprattutto in un momento di grande difficoltà che tutta la regione sta attraversando per i danni causati dalla recente alluvione", ha commentato il sindaco, Massimo Coppola.

Un percorso artistico, quello offerto dalla kermesse, fatto di sculture, espressioni, composizioni, figure, astrattismi che si assemblano in originali giardini nei quali passeggiare, stupirsi ed emozionarsi attraverso centinaia di migliaia di piante e fiori.

L'allestimento dell'aiuola è stato curato dagli addetti del verde pubblico di Penisolaverde, guidati dal decano dei giardinieri Girolamo Tozzi.

Ieri pomeriggio l'inaugurazione, alla presenza del presidente e del direttore di Penisolaverde, Franco Parlato e Luigi Cuomo che, su espressa richiesta del sindaco Coppola, stanno verificando la realizzazione di azioni di solidarietà da mettere in campo anche in sinergia con imprenditori e ristoratori sorrentini.