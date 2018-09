Sabato 1 Settembre 2018, 14:52

SORRENTO - A causa delle previsioni di condizioni meteo-marine, la partenza dell’evento «Sulla rotta delle Sirene» è stata posticipata a lunedì, sempre dalle ore 9 alle ore 10, allo stabilimento balneare Leonelli’s Beach. La manifestazione, organizzata da Zoe Animal Yoga, Toonado sport Experienxe e Napoli da vivere, articolata su 33 miglia nautiche su una tavola da Sup, tre notti e quattro giorni in giro per i golfi di Napoli e Salerno, da Sorrento a Positano, toccando Punta Campanella, Capo Tiberio, i Faraglioni, la baia di Ieranto, Li Galli. Una rotta tra le tracce del mito, mythos, che conduce ad una Odissea reale e simbolica, per affrontare l’avventura della propria vita, per conoscere, per conoscersi, riconoscersi, ascoltarsi, ascoltando e celebrando le Sirene. Una traversata ispirata alla totale identificazione fisica ed emotiva dell’uomo con la natura, spiegano i promotori dell’iniziativa, un’avventura intensa attraverso una terra che da sempre entusiasma.