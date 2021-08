Sorrento, a Villa Fiorentino concerto di Floriana Monici

SORRENTO - «Emozioni, musica e parole»: è il filo conduttore del concerto live di Floriana Monici, in programma mercoledì prossimo, alle ore 21 a Villa Fiorentino. Arrangiamenti e musica di Paolo Propoli.

Non sarà semplicemente una rassegna di canzoni ma un concerto coinvolgente: una vera e propria «chiacchierata in musica col pubblico». Un evento che la talentuosa e poliedrica Floriana Monici desidera offrire alla sua Sorrento. «Una serata all'insegna della musica delle emozioni e del cuore. Insieme a musicisti già noti al pubblico sorrentino, Paolo Propoli, che ha curato gli arrangiamenti, Andrea Qualiano, Riccardo Schmitt e Emilano Berti affronteremo branni contemporanei e del passato. L'intento è quello di trascorrere una serata all'insegna della buona musica, dell'amicizia e della speranza...».

Floriana Monici, padre romano e madre sorrentina, è un’affermata performer e artista di lunga esperienza nel panorama del Musical italiano, prendendo parte alle più importanti produzioni nazionali (una fra tutte “Grease” ricoprendo il ruolo di Rizzo per circa 13 anni), lavorando a fianco delle più importanti compagnie (Compagnia della Rancia) e personalità del teatro e dello spettacolo, come Saverio Marconi, Giuseppe Galizia e l’indimenticabile Manuel Frattini.

Ha lavorato per Rai1 come performer solista in due stagioni di “Domenica In” e nel 2018 è stata premiata come “Miglior Artista Musical” per le sue interpretazioni in “Footloose” ed “Hairspray“.

Diplomatasi come ballerina di danza classica presso la scuola di Patty Schisa di Piano di Sorrento, Floriana Monici è coreografa e insegnante di danza nonchè vocal coach presso la Musical Academy Milano, la Scuola del Teatro Nazionale, diretta da Chiara Noschese,o che cura la formazione dei giovani alla carriera di performer. Nel 2019 ha interpretato Mrs Banks nel Musical “Mary Poppins” per la regia di Federico Bellone.