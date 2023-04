«SpaccaNapoli, una storia azzurra», anche El Pampa alla presentazione del gioco da tavolo sulla squadra napoletana

Ci sarà anche Roberto Carlos Sosa “El Pampa”, indimenticato protagonista della cavalcata del Napoli dalla serie C alla A tra il 2004 al 2008, alla libreria vomerese IoCiSto (ore 18.30) per presentare «SpaccaNapoli, una storia azzurra», gioco da tavolo ideato dai creativi che nell’anno della (sfortunata) corsa scudetto del 2018/19 lanciarono «La mossa del comandante».

Il nuovo gioco è tutto incentrato sulla storia del Napoli: in campo un centinaio di calciatori che si sfidano tra miracolose parate di San Gennaro e dispetti della sirena Parthenope alla quale, chissà perché, è stato affidato il Var. Un modo divertente e originale per ricordare, o conoscere, personaggi e interpreti, aneddoti e leggende del club che dopo 33 anni sta per coronare di nuovo il sogno. L’evento sarà condotto dallo scrittore Paquito Catanzaro con il giornalista Antonio Papa; parteciperanno gli autori del gioco e Marianna Quartuccio, fotografa e del Napoli club Milano.