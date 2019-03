Mercoledì 27 Marzo 2019, 13:34

Sport, salute e sostenibilità. La mission di Tennis&friends torna a Napoli per il secondo anno. Un appuntamento che si rinnova nel segno del tennis, ovviamente, ma anche della prevenzione. A presentarlo nelle sale del Tennis Club Napoli, che ospiterà anche le gare sulla terra rossa, Giorgio Meneschincheri (ideatore e organizzatore Tennis & Friends e direttore relazioni esterne Fondazione Policlinico Universitario A. Gemlli IRCCS), affiancato da Nicola Pietrangeli.Affiancati da esponenti delle istituzioni come Ciro Borriello, Assessore allo Sport Comune Napoli, Vincenzo De Luca Presidente Regione Campania e Antonio De Iesu Questore Napoli. Non poteva mancare il padrone di casa, Riccardo Villari, presidente del tennis club Napoli. Insieme hanno rinnovato l’invito per l’appuntamento in programma a Napoli dal 13 al 14 aprile. Tra i tennisti attesi anche ‪Peppino di Capri‬ e Andrea Lucchetta. La presentazione è stata moderata da Veronica Maya e il giornalista Enzo Niola.