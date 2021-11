Squid Game a Napoli: in scena all'Edenlandia due giorni di giochi ispirati alla serie Netflix

Il 26 e 27 novembre Squid Game arriva a Napoli, all'Edenlandia.

Liberamente tratto dal format televisivo coreano, organizzato da Exitus Escape Room, all'interno del parco cittadino, il gioco tanto discusso e che ha spopolato in tutto il mondo viene reinterpretato e riproposto in una chiave più ironica, ma comunque impegnativa.

Giocato all'aria aperta, tutti rigorosamente mascherati, con le guardie armate e la voce guida che detta i compiti da eseguire. Una squadra di 75 concorrenti impegnati a superare le varie prove indossando la t-shirt numerata, che resterà poi al giocatore come ricordo dell'esperienza.

Cinque le sfide segrete da dover superare in un massimo di 2 ore. Uniche per ogni partita le prove proposte, così da poter giocare anche una seconda volta e soprattutto per non suggerire le soluzioni ad altri concorrenti.

Saranno giochi di gruppo, giochi per bambini rivolti ai grandi, così come nel format televisivo, come il più famoso “1, 2, 3 stella” o il “tiro alla fune”.

E se il gioco dovesse terminare per uno o più concorrenti, questi saranno eliminati e segnati da una colorata pallottola di vernice. Senza paura però, i concorrenti riceveranno vite extra, così da prolungare il divertimento.

Al termine del Squid Game Experience ci saranno 5 premiati e un grande vincitore incoronato come “the survivor”.