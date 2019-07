Stabia Summer Festival: tutto pronto per la grande kermesse di Castellammare

Giovedì 25 Luglio 2019, 19:17

Oltre 10 appuntamenti, musica, cabaret, cinema e spettacoli pirotecnici: è questo e molto di più Stabia Summer Festival, in programma dal 31 luglio al 5 settembre tra villa comunale, anfiteatro e centro storico.Un’estate cittadina quella che terrà compagnia a residenti, turisti e curiosi per oltre un mese e che farà di Castellammare un tempio della cultura dove cinema e musica si fonderanno per dare vita ad un nuovo e imbattibile format: il Summer Festival.Si parte mercoledì 31 luglio con la Notte Bianca stabiese che vedrà, in villa comunale, l’esibizione della Sassifunky street band, le paranze di musica popolare e la Compagnia dei Saltimbanchi, il tutto presentato dal conduttore radiofonico e televisivo Gianni Simioli ( Radio Marte, RTL102.5) Seguirà l’esibizione di uno dei comici più sprint del panorama televisivo italiano, Peppe Iodice, un vero vulcano di simpatia e comicità che precederà di poco lo show live del celebre percussionista – rapper Ciccio Merolla. Chiuderà la prima giornata del festival STABIA ALL NIGHT LONG, ovvero il dj set di Lello Fly – La discoteca dell’estate.Si prosegue il 14 agosto quando si attenderà la notte di Ferragosto con il live di Francesco Da Vinci, a seguire “Stabia all night long” con il dj Adriano Imbriano e a mezzanotte i fuochi musicali-pirotecnici.La chiusura della kermesse è in programma il 5 settembre con il concerto di Ivan Granatino.Nel corso del mese di agosto, (dal 17 al 23 agosto), sarà allestito all’interno dell’anfiteatro arenile un cinema all’aperto che farà da suggestiva location alla rassegna Cinema sotto le stelle – Stabia in pellicola, Rassegna dedicata alla ricerca di Castellamare di Stabia nelle immagini cinematografiche, molti sono stati i film che negli anni sono stati girati nella città stabiese, ma non solo, la rassegna prevede anche una mini sezione per i bambini.Non resta che tagliare il nastro e dare il via alla kermesse che preannuncia già il tutto esaurito nei punti nevralgici in cui andranno ad esibirsi gli artisti scelti per rilanciare l’immagine della terra baciata dal sole che ancora ogni anno fa innamorare migliaia di turisti.