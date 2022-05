Gianluca D'Agostino ed Ignacio Ito insieme per la «Stars' Dinner»

Una serata da non perdere il 25 maggio a Napoli per gli appassionati di gastronomia stellata: da Quartiere Generale, l’ultimo nato in casa Giappo Italia alla Riviera di Chiaia, Ignacio Ito e Gianluca D’Agostino saranno i protagonisti della cena a quattro mani denominata Stars’ Dinner. I due chef, per chi non li conoscesse, sono due star della cucina: Ignacio Ito, nella duplice veste di padrone di casa, può vantare infatti il premio Tre Bacchette della nuova guida sui migliori ristoranti per Gambero Rosso; Gianluca D’Agostino vanta a sua volta una Stella Michelin.

Organizzata in collaborazione con Città del Gusto Napoli, la Stars’ Dinner avrà inizio alle 20.30 e consentirà, al costo di 65 euro a testa per un massimo di 50 persone, di assistere ad una incredibile performance che senz’altro appassionerà i palati dei gourmand ma che non sarà un’una tantum. A seguire Ignacio Ito, nella sua duplice veste di responsabile della Giappo Academy, continuerà ad accogliere per tutto l’anno chef stellati e chef Tre Bacchette, per creare piatti unici insieme ai suoi ospiti con il supporto anche dei migliori allievi dell’Academy.