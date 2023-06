Su Real Time, «Cenerentole» in perfetta forma con Barbara EVG

E' una nutrizionista napoletana la protagonista delle nuove puntate di «Cenerentola 24», il programma di Real Time in onda il sabato alle 15.50 nel corso del quale Ciro Florio, noto make-up artist, aiuta le sue ospiti a trasformare il proprio look per un'occasione speciale, ma ad una condizione: la sua magia, da cui il nome della trasmissione, durerà solo 24 ore.

Al fisico, quindi, ci penserà Barbara Esposito Vulgo Gigante, seguitissima sui social ed in particolare su instagram come Barbara EVG: le sue ricette per una dieta sana e divertente, oltre ai numerosi consigli utili, spopolano.

In questo caso la nutrizionista avrà un ruolo fondamentale per le «Cenerentole» che vogliono ottenere un cambiamento fisico, in quanto il suo intervento non durerà solo 24 ore come nel caso di Florio ma vorrà essere un vero e proprio percorso attraverso il quale ottenre una forma fisica che permetterà loro di stare bene.

«Un'occasione per mettersi in gioco, cimentandomi in una nuova avventura - ha commentato Barbara - che mi darà naturalmente anche la possibilità di far conoscere il mio metodo ad un pubblico nuovo ed ampio».

Nello specifico, Barbara EVG dopo aver già preso parte alla puntata del 17 giugno è attesa ora in quella del 15 luglio. Due le storie a cui si è dedicata: quella di Ida e quella di Immacolata, due donne con due storie diverse che però riusciranno a trovare, grazie alla loro nuova amica, la forza di cambiare.